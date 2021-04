Warum Karl-Heinz Mächtel aus Kronau beim Feldhandball „Keuler“ genannt wurde

Karl-Heinz Mächtel hat Fotos und Zeitungsartikel zusammengetragen. Die Dokumente zeugen von der beachtlichen Laufbahn eines Spitzenspielers und von einer in Vergessenheit geratenen Sportart. Der heute 76-Jährige hat mit seinem Heimatverein TSG Kronau, der badischen Auswahl und in Reihen des TSV Rot in der einstigen Feldhandball-Bundesliga Geschichte geschrieben.

Als A-Jugendlicher und als 20-Jähriger hatte sich der wurfgewaltige Rechtshänder mit den TSG-Kollegen Kreismeistertitel gesichert und das Interesse des Clubs in der Nachbargemeinde geweckt.

Ich war ein ordentlicher Keuler mit einem mordsmäßigen Schuss. Karl-Heinz Mächtel, ehemaliger Spitzenspieler