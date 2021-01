Der Schachclub Pforzheim wurde bereits im Jahr 1906 gegründet. Derzeit zählt der Schachclub Pforzheim gut 90 Mitglieder, 50 davon nehmen in den fünf gemeldeten Mannschaften am Liga-Spielbetrieb teil. Die erste Mannschaft geht in der Verbandsliga Nord des Badischen Schachverbands an den Start. Allerdings ist der Spielbetrieb im Verband derzeit aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Um nicht ganz auf ihre Leidenschaft verzichten zu müssen, spielen die Pforzheimer derzeit in der Quarantäne-Liga auf dem Portal Lichess. she