Den Pamina-Fußballausschuss bilden neben dem Eurodistrikt Pamina die vier Fußballverbände Badischer Fußball-Verband (bfv), Südbadischer Fußball-Verband (SBFV), Südwestdeutscher Fußball-Verband (SWFV) und District d’Alsace de Football (LAFA). Der Eurodistrikt Pamina umfasst die Regionen Südpfalz (Palatinat/PA), Mittlerer Oberrhein (MI) und Nordelsass (Nord-Alsace/NA).

Gegründet wurde der Pamina-Fußballausschuss am 25. Januar 2011 in Lauterburg. Seitdem trifft sich der Ausschuss zwei- bis dreimal pro Jahr abwechselnd in den vier beteiligten Fußballverbänden. Dabei geht es vor allem um die Vorbereitung und Auswertung der gemeinsamen Aktivitäten. Dazu zählt der Pamina-Super-Cup, um den die Pokalsieger der beteiligten Verbände spielen. Beim Pamina-Futsal-Cup winkt in der Halle ein Wanderpokal, der bislang je viermal nach Baden und in die Pfalz sowie je einmal ins Elsass und nach Südbaden ging. Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind der Pamina-Ü40-Cup sowie ein Jugendturnier beim jährlichen Tag der offenen Tür des Eurodistrikts.