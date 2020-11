Erste bundesweite Umfrage zum Thema

Wir wollen wissen: Wie viel verdienen Amateurfußballer?

Sie sind Amateure, und doch verdienen Kicker manchmal schon in unterklassigen Ligen Geld. Doch wie viel Honorar fließt in Kreisliga, Verbandsliga und Co.? Eine bundesweite Umfrage, an der sich die BNN beteiligen, soll Licht ins Dunkel bringen.