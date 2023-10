„Yaya“ schnürt seinen nächsten Dreierpack für den TuS Hügelsheim

Als Erstligaspieler in seiner Heimat Kamerun war Juvian Tschemeni Emagni noch Verteidiger, doch seit er in Deutschland spielt, geht er als Stürmer auf die Jagd nach Toren. Auch in seiner zweiten Saison beim TuS Hügelsheim glänzt er bereits wieder mit elf Treffern

Der einzige dreifache Torschütze des vergangenen Wochenendes war der Hügelsheimer Juvian Tschemeni Emagni (31) - beim 9:0-Sieg des TuS in Eisental. Mit seinem zweiten Dreierpack in dieser Saison, den ersten schnürte er am sechsten Spieltag, beim 3:1-Heimsieg über Schwarzach, erhöhte „Yaya“, wie er vereinsintern genannt wird, seine Punktspielausbeute auf elf Treffer.

Schon elf Saisontore für Juvian Tschemeni Emagni

Mehr als ein Drittel der bisher 31 Tore des derzeitigen Tabellenzweiten gehen also auf das Konto des Kameruners. Tschemeni spielte in seiner Heimat erstklassig und Verteidiger, bevor er 2015 nach Deutschland kam und beim TC Fatihspor zum Stürmer umfunktioniert wurde. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler (wfv), zurück im SBFV der FC Lichtental und der RSC/DJK, dann der ASV Durlach (bfv), und wieder im Bezirk Baden-Baden der TSV Loffenau waren die weiteren Stationen auf seinem – aus verschiedenen Gründen nicht immer einfachen - fußballerischen Weg.

Zweite Saison beim TuS Hügelsheim

Jetzt, nach einem erneuten Kurzaufenthalt bei der schwäbischen SGHD, in der zweiten Saison in Hügelsheim, könnte der 192 Zentimeter große Vollblutstürmer endlich angekommen sein. Bayram Ercan, einer seiner Mitspieler bei Fatihspor und jetzt sportlicher Leiter des TuS, holte ihn zu Beginn der vergangenen Saison in das Spargeldorf. Mit Erfolg: 26 Tore erzielte Juvian 22/23. „In dieser Runde machte er 40“, ist sich Ercan „ziemlich sicher.“

Wichtiger Faktor im Aufstiegskampf

Tschemeni ist also ein wichtiger Faktor in Hügelsheims Aufstiegsrechnung. Denn der TuS möchte sein 100-jähriges Jubiläum 2024 sozusagen in der Bezirksliga feiern. „Deshalb haben wir so eine Mannschaft zusammengestellt“, sagt Ercan – mit einer Achse, die den erfahrenen Waldemar Lind (37), den spielenden Teil des Trainerduos Lind/Wenner, fast schwärmen lässt: „Prinston Tsafack auf der Sechs, Saidou Sow als Zehner und Yaya vorne drin. Ich habe noch keinen Besseren gesehen: Auge, Körperlichkeit, Technik, Ballkontrolle, Leichtigkeit . . .“

Starke Konkurrenz in der Liga

Was aber ist, wenn Tschemeni , zum Beispiel verletzungsbedingt, mittel- oder gar langfristig ausfällt? „Wir haben mehrere torgefährliche Jungs“, sagt Ercan und zählt auf: „Nicolas Göttler, Lind, Danny Besirovic, Sow . . .“ Steht der Meister und erste Aufsteiger also schon fest? „Nein, natürlich nicht. Wir müssen die Kirche schon im Dorf lassen“, warnt Ercan. „Die Konkurrenz ist stark. Platz zwei wäre auch ein Erfolg.“