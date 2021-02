Holpriger Auftritt in Friedrichshafen

Zurück an der Spitze: Baden Volleys gelingt erfolgreicher Doppelpack

Der Motor der Baden Volleys stottert zwar beim Gastspiel in Friedrichshafen, doch am Ende des Wochenendes stehen fünf Punkte und die Rückkehr an die Tabellenspitze der Zweiten Liga.