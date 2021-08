Zweiter Anlauf in Karlsruhe: Basketball-Club PSK Lions setzt auf Flügelspieler Behrend

In etwas mehr als drei Wochen startet für die PSK Lions bei den Bayer Giants Leverkusen die neue Saison in der Zweiten Basketball-Liga Pro A. Der Kader von Trainer-Rückkehrer Aleksandar Scepanovic füllt sich zusehends – in Leo Behrend bestätigten die Karlsruher am Mittwoch nun auch den nächsten Zugang offiziell.

Schon im vorigen Sommer hatten sich die Lions eigentlich die Dienste des Flügelspielers aus den USA gesichert. Kaum war der 1,93-Meter-Mann aber in Karlsruhe angekommen, war er aus persönlichen Gründen auch schon wieder weg. Behrend war damals kurz zuvor Vater geworden – als bei dem Baby Komplikationen aufgetreten waren, flog er umgehend zurück. Nun also der zweite Anlauf, diesmal sind Mutter und Kind, das wohlauf ist, gleich mit nach Deutschland gekommen.

Überzeugende Statistiken im College-Team

„Er ist ein super Typ und hat in der Woche, in der er vergangenes Jahr bei uns war, Eindruck hinterlassen“, sagt PSK-Abteilungsleiter Danijel Ljubic über den 24-Jährigen, der zuletzt für das College-Team der Ave Maria University in Florida auf Korbjagd ging. In der zurückliegenden Saison kam der 95-Kilo-Mann dort auf 22,6 Punkte pro Spiel und im Schnitt neun Rebounds.

„Behrend hat eine sehr athletische Spielweise, ist mit einem ordentlichen Wurf ausgestattet und man kann sich bei ihm auf spektakuläre Dunks gefasst machen“, sagt Ljubic: „Man muss halt schauen, ob und wie er das auf dem Level bei uns abrufen kann.“ Behrends Athletik kommt nicht von ungefähr, er war lange Jahre in der Leichtathletik und dort im Hochsprung zuhause.

Zwei Kader-Lücken sind noch zu schließen

Zwei Kader-Lücken sind nun noch zu füllen bei den Lions, die am 25. September ihre Heimpremiere in der neuen Lina-Radke-Halle feiern. Eine davon wird nach Informationen der BNN mit einem jungen Combo-Guard aus Übersee besetzt. Für die andere suchen die Lions-Verantwortlichen um Ljubic und Scepanovic noch einen Power Forward.

Schon jetzt sieht Ljubic den Kader aber gut aufgestellt. Vor allem die Verpflichtung des erstligaerfahrenen Ferdinand Zylka, der den abgesprungenen Daniel Norl auf der Shooting-Guard-Position ersetzt, weckt Hoffnungen im Karlsruher Rudel. Gleiches gilt für Aufbauspieler Stanley Whittaker, der zuletzt in der österreichischen Bundesliga für Furore gesorgt hatte.

Center Tom Alte war schon früh als erster Neuzugang gemeldet worden und soll zusammen mit „Urgestein“ Maurice Pluskota, der in seine fünfte Saison bei den Karlsruhern geht, für Betrieb und Stabilität unter den Körben sorgen.