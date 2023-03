Rekord-Sieg für Skirennfahrer Marco Odermatt

Fünfter Sieg im Super-G in einer Saison: Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt feiert in Aspen einen Rekord. Die nächste Bestmarke hat er schon im Blick.

Ski-Überflieger Marco Odermatt hat mit seinem Triumph in Aspen Geschichte geschrieben. Der Schweizer Olympiasieger und zweimalige Weltmeister ist der erste Alpin-Athlet, der in einer Saison fünf Super-G's gewinnen konnte.

„Ich wusste das bis heute morgen nicht. Rekorde sind sehr schön, sind etwas, das bleibt. Zumindest für eine gewisse Zeit“, sagte der 25-Jährige dem Schweizer Sender SRF. Er sei in den Rocky Mountains total am Limit gefahren.

Mit seinem Sieg sicherte sich der Schweizer nicht nur vorzeitig die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung, Odermatt kommt einer legendären Bestmarke auch immer näher. Dem Allrounder fehlen noch 374 Punkte, um die vor über 20 Jahren von Hermann Maier aufgestellte 2000-Punkte-Marke in einer Weltcup-Saison zu erreichen. Vier Rennen wird Odermatt in diesem Winter mindestens noch fahren. Gewinnt er jedes davon, knackt er den Rekord.