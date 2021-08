Katsigiannis hilft wieder bei den Rhein-Neckar Löwe aus

Seit die Rhein-Neckar Löwen Ende Juli das Vorbereitungstraining auf die neue Saison aufgenommen haben, macht als Gast auch Nikolas Katsigiannis die Einheiten mit.

Der Handball-Bundesligist hatte dem Wunsch des Torhüters zugestimmt, sich auch nach dem Ende dessen Arbeitsverhältnisses im Juni bei den Löwen so lange fit halten zu dürfen, bis er von einem Verein ein Angebot erhält.

Am Montag war es dann so weit und der neue Arbeitgeber ist der alte: Der fünfmalige Nationalspieler Katsigiannis bleibt zumindest bis zum Jahresende bei den Löwen.

„Katze“ springt in die Bresche

Wie schon in der vergangenen Saison springt „Katze“ für den langzeitverletzten Mikael Appelgren in die Bresche, der wegen einer weiteren Knie-Operation noch auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Routinier Katsigiannis und der halb so alte David Späth teilen sich die Aufgabe als Back-up für Noch-Stammkeeper Andreas Palicka, von dem sich die Löwen bekanntlich nach der bevorstehenden Saison trennen werden.

Während Späth am Wochenende mit der deutschen U19-Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewann, weilte Katsigiannis mit den alten Kollegen im dreitägigen Traininscamp in Ischgl. Seinen ersten Einsatz als Wieder-Angestellter des Vereins hat Katsigiannis nun am Mittwoch im Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Liga-Rivalen Frisch-Auf Göppingen.

Ernst wird es für die Mannschaft von Cheftrainer Klaus Gärtner dann am Wochenende, wenn es für die Löwen in Hin- und Rückspiel am Samstag (18 Uhr) und im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) jeweils in der Stadthalle Östringen darum geht, im Vergleich mit dem türkischen Meister Spor Toto Ankara die nächste Qualifikationsrunde zur European League zu buchen.

Das erste Bundesligaspiel ist für den 9. September bei der TSV Hannover-Burgdorf terminiert. Eine Woche später wird Katsigiannis 39 Jahre alt.