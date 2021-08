Vor dem Pflichtspielauftakt der Rhein-Neckar Löwen gegen Spor Toto Ankara haben Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher in Karlsruhe-Rintheim mit dem Nachwuchs trainiert. Gegen den türkischen Meister sind die Löwen klarer Favorit, aber ein Kinderspiel wird es nicht.

Den letzten Wurf kann Patrick Groetzki nicht mehr abwehren. Weil Leon von der Neun-Meter-Linie ebenso trifft wie zuvor schon Leander, verliert der in die Rolle des Torwarts geschlüpfte Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen seine Wette, von 14 Bällen 13 zu halten.

Sehr zur Freude der Kinder, die in dieser Woche am Handball-Camp des Bundesligisten in der Halle des TSV Rintheim teilnehmen, muss der Profi 30 Liegestützen pumpen.

Groetzki und Jannik Kohlbacher sind am Donnerstagnachmittag zu Besuch beim Handball-Nachwuchs. Die beiden Nationalspieler geben den 28 Mädchen und Jungs im Alter von zehn bis 13 Jahren so manchen Tipp, zeigen Tricks, machen die Übungen mit und haben nicht weniger Spaß als die Kids.