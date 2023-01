3. Handball-Liga

Rhein-Neckar Löwen II wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben

Die Rhein-Neckar Löwen II von Coach Alexander Bossert starten am Samstag in Kronau gegen die Handballer des VfL Pfullingen in den Rest der Drittliga-Saison. Bossert strebt die Revanche für die unglückliche Niederlage im Hinspiel an.