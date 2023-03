Ronaldo wieder in Torlaune für Portugal

Von wegen Karriereende in der Nationalelf! Nach der enttäuschenden WM in Katar spielt Cristiano Ronaldo weiter für Portugal und bessert seine Rekordmarken auf.

Superstar Cristiano Ronaldo hat seine Freude im Trikot der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft wieder gefunden.

„Zwei Spiele, zwei Siege! Ziel erreicht. Ich freue mich, zu diesem sehr positiven Start unserer Auswahl beigetragen zu haben. Auf geht's!“, schrieb der Torjäger auf Instagram, nachdem er beim 6:0 in Luxemburg in der EM-Qualifikation seine Länderspiel-Tore Nummer 121 und 122 erzielt hatte. Bereits drei Tage zuvor hatte CR7 beim 4:0 gegen Liechtenstein doppelt getroffen.

Nach der enttäuschenden WM in Katar schien für den 38-Jährigen das Ende in der portugiesischen Nationalelf gekommen zu sein. Ronaldo war unter Trainer Fernando Santos nur noch Ergänzungsspieler, das Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter Marokko (0:1) hatte er nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit nicht verhindern können. Nach der WM folgte sein Wechsel in die allenfalls zweitklassige Saudi League.

Ronaldo baut Torrekord weiter aus

Doch unter Portugals neuem Coach Roberto Martinez ist Ronaldo wieder gesetzt. In beiden Spielen gegen allerdings auch kaum konkurrenzfähige Gegner stand der Stürmerstar in der Startelf – und konnte so seine Rekorde weiter ausbauen. 122 Tore in 198 Länderspielen sind unübertroffen. „Cristiano hat eine unglaubliche internationale Erfahrung, wahrscheinlich einzigartig. Er ist sehr wichtig für die Kabine“, lobte Martinez, der zuvor Belgien trainiert hatte.

So darf Ronaldo 2024 in Deutschland von seiner sechsten EM-Teilnahme träumen, was noch keinem Spieler gelang. Mit 25 EM-Spielen und 14 Toren hält er weitere Bestmarken. Den größten Erfolg hatte Ronaldo mit Portugal beim EM-Titelgewinn 2016 gefeiert.