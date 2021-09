Die Rhein-Neckar Löwen haben sich für die neue Saison in der Handball-Bundesliga mehr Stabilität zum Ziel gesetzt, um im Kampf um Platz drei wieder ein Wort mitreden zu können. Sie setzen auf eine Mischung aus jugendlichem Elan und reichhaltiger Erfahrung.

In diesem Spätsommer ist viel vom „Grundniveau“ die Rede in und um Kronau. Das hat nichts mit dem Wasserspiegel tief unter der Erdoberfläche zu tun, der dank der ergiebigen Regenfälle in den vergangenen Wochen nun wieder auf Normalmaß gestiegen ist.

Aber eine solche Verbesserung des Basislevels, das in den vergangenen Jahren auch bei den Rhein-Neckar Löwen erheblich gesunken ist, hat auch der Handball-Bundesligist als elementar erkannt.

„Wir müssen ein höheres Grundniveau erreichen als zuletzt. Wenn wir das schaffen, werden wir auch weniger Minuspunkte sammeln“, betont Trainer Klaus Gärtner, der nach einem Jahr als Assistent des inzwischen abgewanderten Martin Schwalb für eine Saison den Chefposten übertragen bekommen hat beim Tabellenfünften der vergangenen Saison: „Dann können wir auch wieder im Kampf um Platz drei dabei sein.“ Und in DHB-Pokal wie European League das Final Four erreichen.