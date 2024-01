Der Auftakt der Handball-EM in Düsseldorf war ein einzigartiges Erlebnis und zeigt: Handball im Fußballstadion kann funktionieren. Komische Momente gab es trotzdem.

Handball im Fußballstadion: Kann das funktionieren? Andy Schmid war nicht der Einzige gewesen, der im Vorfeld Bedenken angemeldet hatte. Die Kompaktheit mache den Hallensport letztlich doch aus, hatte der erfahrene Schweizer geäußert.

Seit Mittwochabend steht fest: Ja, es kann funktionieren – und das sogar außergewöhnlich gut. Ein Lichtermeer beim „Hosen“-Klassiker „Tage wie diese“, 27 Jubelorkane bei den deutschen Treffern und die Welle während und nach dem Spiel – die Handball-Nacht von Düsseldorf produzierte zahlreiche Gänsehaut-Momente.

Und auch den ein oder anderen Lacher. Etwa als Tonprobleme den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungszeremonie zum Stotterredner degradierten. Oder als Maskottchen Hanniball bei einem Gewinnspiel vor Anpfiff reihenweise die Siebenmeterwürfe der Kandidaten aus dem Eck fischte.

Besondere Spielstätte erzeugt Fußballer-Reflexe

Handball gespielt wurde auch – und das mit Power, Herzblut und Tempo. Die Deutschen ließen der Schweiz keine Chance und sorgten dafür, dass der Funke auch vom Spielfeld auf die Ränge übersprang. Und doch hatte Handball-Legende Schmid richtig gelegen, als er im Vorfeld die Umstände als „surreal“ und „gewöhnungsbedürftig“ eingestuft hatte.

Manch ein Besucher im Oberrang ärgerte sich wohl, nicht Fernglas und Saunatuch eingepackt zu haben. Nicht nur Fans und Spieler, auch die Heizstrahler gaben am Mittwochabend ihr Bestes.

Ob der Spielstätte schlich sich dann doch der ein oder andere Fußballer-Reflex ein. So musste der Hallensprecher nach einem Pfeifkonzert gegen die Schweizer beim Einlaufen daran erinnern, dass so etwas im Handball nicht üblich ist.

7,6 Millionen schauen zu Hause zu

Anschließend blieb es fair und dennoch spektakulär. Handball von seiner besten Seite. Oder wie Michael Wiederer, der Präsident des europäischen Verbandes, Stunden zuvor betont hatte: „53.000 können nicht irren.“

Gleiches ließe sich über die 7,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten sagen. Handball in XXL – in jeder Hinsicht. Nun hält aber der EM-Alltag Einzug. Und in diesem müssen sich Spieler wie Fans aufs Neue bewähren.