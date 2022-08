SC Freiburg stellt sich trotz starkem Kader auf schwierige Saison ein

In Freiburg wachsen die Bäume nicht in den Himmel. So wie Finanzvorstand Oliver Leki Harakiri-Transfers nie durchwinken würde, so realistisch sind die Verantwortlichen, dass auf eine super Saison auch ein Durchhänger folgen kann. Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Wir gehören zu den Mannschaften, denen im schlimmsten Fall bis zum letzten Spieltag der Abstiegskampf droht. Daran wird sich auch nichts ändern.“