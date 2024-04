Schachmann verpasst Sieg im Baskenland – Ayuso triumphiert

Maximilian Schachmann kommt bei der Baskenland-Rundfahrt wieder in Fahrt. Zum Gesamtsieg reicht es nicht. Der Spanier Ayuso gewinnt die von schweren Stürzen überschattete Rundfahrt.

Radprofi Maximilian Schachmann hat den Gesamtsieg bei der von schweren Stürzen der Top-Favoriten überschatteten Baskenland-Rundfahrt deutlich verpasst.

Nach der Königsetappe mit anspruchsvollen Bergwertungen triumphierte der Spanier Juan Ayuso mit einem Vorsprung von 3:40 Minuten auf den 30-Jährigen, der in der Endabrechnung auf Platz 13 kam. Am Vortag hatte Schachmann, der sich insgesamt bei der Rundfahrt in guter Form präsentierte, nur zwei Sekunden Abstand auf den zu dem Zeitpunkt führenden Dänen Mattias Skjelmose gehabt.

Für den erst 21 Jahre alten Ayuso ist der Gewinn der Rundfahrt der bislang größte Erfolg in seiner Karriere. Auf den 137,8 Kilometern mit Start und Ziel in Eibar holte der Spanier Carlos Rodriguez den Tagessieg mit sechs Sekunden vor Ayuso. Marc Soler machte das spanische Tagespodium als Dritter komplett. Schachmann kam mit einem Rückstand von 3:36 Minuten auf den Tagessieger als 26. ins Ziel.

Das Rennen war durch einen schweren Sturz der Favoriten überschattet worden. Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel und unter anderem der Australier Jay Vine erlitten bei dem Massensturz schwere Verletzungen. Auch Schachmanns Teamkollege Primoz Roglic war von dem Vorfall betroffen. Der zu dem Zeitpunkt Gesamtführende musste ausscheiden, kam aber glimpflich davon.