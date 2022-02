Schanze, Piste, Eiskanal: Das sind die deutschen Medaillenkandidaten bei Olympia

Die Curler werden bei Olympia diesmal definitiv leer ausgehen und an den Bobfahrern um Francesco Friedrich führt wohl kein Weg vorbei. Doch wie steht es bei den Olympischen Winterspielen in Peking in den anderen Disziplinen um die deutschen Medaillenchancen?

Wer versüßt den deutschen Sportfans das Frühstück am Samstagmorgen mit der ersten Goldmedaille? Oder dauert es bis Sonntag oder womöglich noch länger, bis die TV-Zuschauer hierzulande den ersten Olympioniken oder die erste Olympionikin serviert bekommen?

Das gespannte Warten auf den ersten deutschen Olympiasieg – es ist ein Ritual, das auch bei den Peking-Spielen nicht fehlen darf. 2018 in Pyeongchang war es Biathletin Laura Dahlmeier gewesen, die das deutsche Team bereits am Tag nach der Eröffnungsfeier jubeln ließ. Nur wenige Stunden danach legte damals Skispringer Andreas Wellinger die zweite Goldmedaille nach.

Sorgen die Biathleten und die Skispringer wieder für einen goldenen Auftakt?

Auch diesmal sind die Ski- beziehungsweise die Weitenjäger die heißesten Eisen im Feuer in der Hoffnung auf erneuten Frühstart. Nachdem bei den ersten beiden Entscheidungen im Langlauf und im Eisschnelllauf der Frauen die Deutschen ohne realistische Medaillenchance sind, dürfen sich die Biathleten in der Mixed-Staffel mehr ausrechnen.

Und auch bei den zehn weiteren Entscheidungen in der Loipe und am Schießstand ist Edelmetall zumindest in Reichweite. Eine Erfolgsbilanz wie 2018, als Dahlmeier und Co sieben Medaillen, darunter dreimal Gold, abräumten, käme jedoch einer Sensation gleich.

Mehr zum Thema Staats-Milliarden und Helden Chinas geplanter Wintersport-Boom

Im bisherigen Weltcup-Winter standen bei 30 Einzelrennen nur viermal Deutsche auf dem Podium, die einzigen beiden Siege gelangen Johannes Kühn und zuletzt Benedikt Doll.

Geiger und Eisenbichler wollen Kobayashi ärgern

Am Samstag haben zudem die Skispringerinnen die Chance, aus dem Schatten der Männer zu treten. Der einzige DSV-Trumpf heißt dabei Katharina Althaus, die 2018 in Pyeongchang Silber gewonnen hatte. Im neu eingeführten Mixed-Wettbewerb gibt es am Montag eine weitere Chance.

Bei Althaus’ männlichen Kollegen richten sich die Blicke vor allem auf Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die sich allerdings gewaltig strecken müssen, um Tourneesieger Ryoyu Kobayashi aus Japan zu überflügeln.

Bob-Dominator Friedrich jagt Langes Gold-Rekord

Im Eiskanal dürfte indes wieder einmal kein Weg an den Deutschen vorbeiführen. Bob-Dominator Francesco Friedrich wird, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, seine Gold-Sammlung nach den beiden Triumphen von 2018 im Zweier und Vierer auf vier aufstocken und damit den Rekord von André Lange einstellen.

In Johannes Lochner hat der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) ein weiteres heißen Eisen im Feier. Bei den Frauen kämpft Olympiasiegern Mariama Jamanka, die unter anderem von der Leichtathletin Alexandra Burghardt angeschoben wird, um die Medaillen.

Skeletonis mit weltmeisterlich guten Aussichten

Die haben auch die Rennrodler im Blick. Felix Loch und Natalie Geisenberger peilen dabei Olympia-Gold Nummer vier beziehungsweise fünf an. Mit Weltmeisterin Julia Taubitz und Gesamtweltcupsieger Johannes Ludwig ist ebenfalls zu rechnen.

Weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen in der Regel die Skeletonis. Das könnte sich am 11. und 12. Februar ändern, wenn die Entscheidungen bei den Männern und Frauen fallen. Schließlich stellen die Deutschen in Tina Hermann und Christopher Grotheer die amtierenden Weltmeister. Diesmal fällt allerdings der Heimvorteil – die WM fand 2021 in Altenberg statt – weg.

Hohe Leistungsdichte bei den Kombinierern

Vor vier Jahren galten auch Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Co als sichere Bank. Inzwischen heißen die Gold-Favoriten in der Nordischen Kombination allerdings Jarl Magnus Riiber (Norwegen) und Johannes Lamparter (Österreich).

Dahinter ist für die Deutschen aber alles drin. Und im Team wird die deutsche Mannschaft, die im Weltcup fünf Kombinierer in den Top zwölf stellt, sehr wahrscheinlich ganz vorne mitmischen. Gemeinsam am stärksten dürften auch die Langlauf-Spezialisten sein, wenngleich sie angesichts der starken Konkurrenz aus Norwegen, Schweden oder Russland zu den Außenseitern zählen.

Hoffnungsträger bei den Alpinen heißen Straßer, Weidle und Dürr

Auch die Alpin-Asse des Deutschen Skiverbandes (DSV) gehören in Peking nicht zu den Top-Favoriten. Chancenlos dürften sie allerdings nicht sein. Linus Straßer zeigte mit seinem Sieg beim Nachtslalom in Schladming kurz vor den Spielen jedenfalls, dass er in der Lage ist, ganz vorne mitzumischen. Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen im Slalom auf Lena Dürr und in der Abfahrt auf Kira Weidle.

Genau wie den Alpinen bieten sich auch den Snowboardern elf Gelegenheiten, um Medaillen zu kämpfen. Im Parallel-Riesenslalom ist mit Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister definitiv zu rechnen und auch in den anderen Disziplinen dürfte das deutsche Team, das so groß ist wie noch nie (15), ein Wörtchen um die Podestplätze mitreden. Im Bereich Ski Freestyle sind dafür wohl nur die Skicrosser stark genug.

Im Shorttrack nur mit Mini-Besetzung

Mit einer Mini-Besetzung ist Deutschland dagegen im Shorttrack vertreten. Nur Anna Seidel hat den Sprung zu Olympia geschafft. Am 16. Februar tritt sie als Außenseiterin über 1.500 Meter an und will anschließend ihre Karriere beenden – im Alter von nur 23 Jahren.

Claudia Pechstein ist indes mehr als doppelt so alt und noch immer auf dem Eisoval unterwegs. Die 49-Jährige bestreitet ihre achten Winterspiele, läuft allerdings wie ihre vier Kolleginnen und Kollegen der Weltspitze her. Eine Medaille wäre eine echte Überraschung.

Sorgen Eishockey-Cracks für krönenden Abschluss?

Das galt auch lange für die deutschen Eishockey-Cracks. Mit Blick auf den Silber-Coup von Pyeongchang und das Fehlen der NHL-Stars ist die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm diesmal aber mehr als nur ein Geheimtipp. Und vielleicht versüßen die sechs Profis der Mannheimer Adler und ihre Kollegen den deutschen Fans ja am 20. Februar das Sonntagmorgen-Frühstück. Dann steigt um 5.10 Uhr das Finale.

Auch die Eiskunstläufer haben gute Erinnerungen an 2018, als Aljona Savchenko und Bruno Massot zu Gold liefen. Diesmal kämpfen Sportler aus anderen Nationen um die Medaillen. Und in einer Disziplin – das steht bereits vor Beginn der Spiele fest – werden die Deutschen in jedem Fall leer ausgehen: Im Curling haben sich weder die Frauen noch die Männer für Olympia qualifiziert.