Schnell sein ist Trumpf: Letzte große Chance auf EM-Tickets

Die Fußball-EM kommt näher. In den bisherigen Phasen überstieg die Nachfrage nach Tickets das Angebot massiv. Nun geht es einfach darum, schnell zu sein.

Fußballfans, die bei der EM in diesem Sommer live im Stadion dabei sein wollen, haben an diesem Donnerstag die wohl letzte realistische Chance auf Tickets.

Beginnend um 11.00 Uhr stellt die Europäische Fußball-Union UEFA ein Kontingent von über 100.000 Tickets zur Verfügung. Die wichtigsten Fragen für Fans und Interessierte:

Vor allem auf Geschwindigkeit – und wahrscheinlich auch auf etwas Glück. Die UEFA vergibt die Karten über die Seite EURO2024.com/tickets nach dem Prinzip „First come, first serve“. Gemessen am bisherigen Interesse und den vorangegangenen Ticketphasen ist ein großer Andrang zu erwarten. Der Verband geht davon aus, dass die Karten sehr schnell verkauft sein werden – „insbesondere für stark nachgefragte Spiele wie Spiele mit Beteiligung des Gastgeberlandes Deutschland oder das Endspiel selbst“.

Die zusätzliche Tranche für den sogenannten „Last-Minute-Verkauf“ wurde laut Organisationskomitee durch drei Faktoren möglich. Zum einen werden Tickets angeboten, die im März und April über die offizielle Wiederverkaufsplattform angeboten wurden. Die Finalisierung der Sitzpläne in den Stadien ist zudem abgeschlossen worden, wodurch weitere Plätze entstanden sind.

Außerdem soll es laut UEFA einen beträchtlichen Teil an vergünstigten Karten für Plätze mit Sichteinschränkung geben. Die Anzahl der verfügbaren Tickets variiert demnach von Spiel zu Spiel.

Insgesamt standen vor der ersten Verkaufsphase im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Tickets zur Verfügung. Schon bei der ersten Phase, bei der 1,2 Millionen Karten zum Verkauf standen, gab es über 20 Millionen Bewerbungen – und dementsprechend viele Enttäuschte. Auch in weiteren Phasen gab es große Nachfrage. Wie schon bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die UEFA setzt auf ein ausschließlich digitales Konzept.

Es gibt auch einige sogenannte Hospitality Pakete mit Tickets, die für die meisten Fans jedoch preislich wohl eher nicht infrage kommen. Beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland beginnen diese Tickets ab 3200 Euro, beim Finale am 14. Juli in Berlin ab 5900 Euro. Bei den meisten Vorrundenspielen können die Pakete ab einem Preis von 1250 Euro erworben werden. Derzeit sind die Pakete für alle 51 Turnierspiele verfügbar.