Schwarz mit Platz vier über 800 Meter Freistil zu Olympia

Freistilschwimmer Sven Schwarz hat sich bei seiner ersten WM-Teilnahme gleich für Olympia in Paris qualifiziert. Dafür reichte im Finale über 800 Meter Freistil Platz vier.

Schwarz schlug nach 7:44,29 Minuten an. Er musste lediglich Weltmeister Daniel Wiffen aus Irland, den Australier Elijah Winnington und Gregorio Paltrinieri aus Italien den Vortritt lassen.

Sein großes Talent hatte Oldtimer-Fan Schwarz in den vergangenen Jahren schon mehrfach angedeutet. Sein Problem war jedoch, dass in Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock und Lukas Märtens meist zwei Weltklasse-Konkurrenten auf seinen Strecken vor ihm waren und die deutschen Startplätze besetzten. Weil Wellbrock bereits im Vorlauf ausschied und Märtens bei dieser WM auf Starts auf den langen Strecken verzichtet, richtete sich der Fokus nun auf Schwarz.

Lucas Matzerath belegte Platz sechs über 50 Meter Brust und wiederholte damit seine Platzierung von den vergangenen Titelkämpfen in Fukuoka. Der 23-Jährige Frankfurter schlug in persönlicher Bestzeit von 26,80 Sekunden an und hatte damit 48 Hundertstelsekunden Rückstand auf Weltmeister Sam Williamsson aus Australien.

Williamsson verwies den Italiener Nicolo Martinenghi und Nic Fink aus den USA auf die weiteren Medaillenplätze. Matzerath verfehlte wie im 100-Meter-Finale einen direkten Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris. Dafür wäre eine Platzierung unter den besten Vier nötig gewesen.