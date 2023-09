Gegen Balingen-Weilstetten war der Sieg der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga eigentlich nie gefährdet. Nach dem schlechten Saisonstart geht es damit auch in der Tabelle weiter aufwärts.

Ein ganz normales Spiel war die Partie gegen HBW Balingen-Weilstetten für Patrick Groetzki nicht – und das gleich in zweierlei Sinne. Zum einen bestritt der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag sein 501. Bundesligaspiel für die Badener, was ihn zurecht mit „Stolz erfüllte“.

Zum anderen verpasste der 34-Jährige just in diesem seinen 1.500. Bundesligatreffer trotz seiner sieben Treffer um genau ein Tor. „Das ist schade“, kommentierte er dies grinsend. Am 25:21-Erfolg der Löwen änderte dies freilich nichts.

Juri Knorr fehlt den Löwen erneut

Mit ihrem zweiten Sieg im zweiten Heimspiel dieser Saison, dem dritten Erfolg in Serie, haben sich die Rhein-Neckar Löwen mit nunmehr 7:3 Punkten an die vorderen Tabellenplätze der Handball-Bundesliga herangerobbt. Dabei war den Hausherren, die erneut auf den verletzten Spielmacher Juri Knorr verzichten mussten, von Beginn anzumerken, dass sie gegen den Aufsteiger nichts anbrennen lassen wollten.

Gerade mal sechs Minuten waren gespielt, da stand es bereits 4:0 für die Löwen, noch zwei weitere Minuten mehr sollte es gar dauern, ehe die Gäste zu ihrem ersten Treffer kamen. Für den Aufsteiger aus Balingen, so jedenfalls hatte es den Anschein, stand die Partie bereits früh auf der Kippe.

Wir hätten den Sack vorher zu machen müssen Patrick Groetzki

Rechtsaußen Rhein-Neckar Löwen

Lediglich dank der ein oder anderen sich anschließenden Lässigkeit der Löwen in Abwehr wie Angriff sollte sie sich zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht zuziehen.

Balingen-Weilstetten kommt am Ende noch einmal auf

4:3 stand es vielmehr nach zehn Minuten. Weitere Ambitionen der Gäste, die Partie auch in der Folge ausgeglichen gestalten zu können, erstickten die Löwen dann freilich im Keim. Erneut legten sie einen Zwischenspurt ein, auf 11:6 konnten sie enteilen, auch weil vor allem Patrick Groetzki von Rechtsaußen fast nach Belieben traf.

Bereits nach 18 Minuten hatte er den Ball fünf Mal im gegnerischen Tor untergebracht. 13:7 (25.) stand es kurz darauf, 17:11 schließlich zur Pause. Nach Wiederanpfiff ging es munter so weiter, obwohl die Löwen das ein oder andere ausprobierten und nicht mehr mit allerletzter Konsequenz zu Werke gingen.

Fast wäre dies bestraft worden. 22:14 hieß es noch gute 15 Minuten vor Ende, 23:18 fünf Minuten vor Schlusspfiff. „Wir hätten den Sack vorher zu machen müssen“, befand Groetzki. Widerspruch gab es dafür nicht. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Löwen den TVB Stuttgart.