Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs gefahren und hat die WM-Norm geknackt.

Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Kärnten. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben.

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist.“ Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt.