Skirennfahrerin Kira Weidle ist zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis seit mehr als zwei Jahren gerast. Die Starnbergerin belegte bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa Rang drei.

0,68 Sekunden betrug Weidles Rückstand auf die wieder einmal nicht zu schlagende Schweizerin Lara Gut-Behrami, die ihren Sieg vom Vortag wiederholte und dadurch auch ihre Führung im Gesamtklassement ausbaute. Auf Platz zwei lag deren Landsfrau, die Abfahrts-Weltmeisterin Corinne Suter (+0,32).

Bei der Abfahrt am Freitag hatte Weidle Platz vier belegt. Letztmals auf einem Weltcup-Podium gestanden hatte sie im Januar 2019 als Dritte beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen. Vor zwei Wochen wurde die 25-Jährige Zweite in der WM-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo. Die zweite deutsche Starterin in Val di Fassa, Katrin Hirtl-Stanggassinger (+4,76), belegte Platz 41.