Sportsoldaten aus Bruchsal gehen bei Olympia aussichtsreich auf Medaillenjagd

Wenn Deutschlands Sportelite in Tokio um Medaillen kämpft, schaut man auch auf dem Bruchsaler Eichelberg genau hin: Einige der Athleten sind Soldaten der dortigen Sportfördergruppe. Die Chance auf Olympia-Medaillen war selten so gut wie diesmal.

Stäbler, Kudla, Solja und Co

Frank Stäbler will es noch einmal wissen. Bei seinem letzten internationalen Auftritt auf der Matte greift der dreimalige Ringer-Weltmeister in Tokio nach Gold. Holt Stäbler Anfang August tatsächlich erstmals olympisches Edelmetall, so würde dessen Glanz gewissermaßen bis nach Bruchsal strahlen.

Der 32-Jährige ist einer von 17 Athleten aus der dortigen Sportfördergruppe der Bundeswehr, die zum deutschen Olympia-Aufgebot zählen. Boxer, Gewichtheber, Kanuten und Hockeyspieler sind beispielsweise darunter. Hinzu kommt Ringer-Bundestrainer Michael Carl, der ebenfalls auf dem Bruchsaler Eichelberg seinen Dienst leistet.