St. Pauli legt nach – Auch Kiel siegt

Spitzenreiter FC St. Pauli hat sich auch vom formstarken 1. FC Nürnberg nicht aufhalten lassen und ist weiter auf dem Weg in Richtung Fußball-Bundesliga. Nach einem drückend überlegenen Auftritt gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler mit 2:0 (1:0) beim „Club“ und beendete die kurze Zwei-Siege-Serie der Franken. Die Hamburger bleiben dank ihres 15. Saisonsiegs mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Vor 41.269 Zuschauern knackte Johannes Eggestein mit einem Kopfball in der 44. Minute die dichte Nürnberger Abwehr erst spät. Einen Querpass Eggesteins verwandelte Topscorer Marcel Hartel (62.) nach dem Seitenwechsel mühelos. Es war schon sein 14. Saisontor.

Kiel untermauerte die Ambitionen auf den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Der Tabellenzweite gewann mit 2:0 (1:0) bei der SV Elversberg und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorübergehend auf sechs Punkte. Der HSV könnte am Sonntag mit einem Sieg zumindest auf fünf Zähler heranrücken. Elversberg rangiert mit 35 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld.

Vor 8184 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde brachte Shuto Machino (39.) die Gäste in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Philipp Sander (49.) für die Kieler, die einmal mehr ihre Auswärtsstärke zeigten. Das Team von Marcel Rapp führt mit 27 Punkten die Auswärtstabelle der 2. Liga an.

Die SpVgg Greuther Fürth kassierte mit einem 0:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Hansa Rostock die dritte Niederlage in Serie. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger gerät damit im Aufstiegskampf weiter ins Hintertreffen. Hansa Rostock klettert durch den Sieg vor 24.500 Zuschauern im Ostseestadion auf den 16. Tabellenrang. Rostocks Nico Neidhart erzielte in der 40. Minute das Tor des Tages.