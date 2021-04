Zweite Bundesliga

SV Sandhausen will mit der Einstellung eines Vereinsrekords nachlegen

Der SV Sandhausen peilt nach der stärksten Saisonleistung in der 2. Fußball-Bundesliga beim 2:1-Erfolg gegen den Hamburger SV die Einstellung eines Vereinsrekords an. Drei Siege am Stück waren den Baden-Württembergern bislang nur einmal in der Vorsaison gelungen.