Wer Tasmania Berlin hört, der denkt an Negativrekorde, Pleiten ohne Ende, ein Bundesliga-Jahr zum Vergessen – und in diesen Tagen vermutlich auch an den FC Schalke 04. Bleiben die Königsblauen am Samstag gegen Hoffenheim zum 31. Mal in Folge sieglos, haben sie Tasmanias 55 Jahre alte Horror-Serie eingestellt.

Wenn Helmut Kafka den Namen Tasmania Berlin hört, denkt er auch an den 14. August 1965. Im Rückblick ist es der Tag, nach dem es für die Berliner nur noch bergab geht. Die schier unglaubliche Durststrecke, die damals ihren Anfang nimmt, macht den Club aus dem Bezirk Neukölln bis heute zum Inbegriff fußballerischer Erfolglosigkeit.