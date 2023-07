Das Endspiel bei den Tennis Open Karlsruhe steht. Im Mittelpunkt stand am Samstag aber ein Lokalmatador, der in den kommenden Wochen viel vor hat.

Alejandro Tabilo und Giulio Zeppieri bestreiten an diesem Sonntag (14 Uhr) bei den Tennis Open Karlsruhe das Finale. Der Chilene Tabilo setzte sich am Samstag in Rüppurr mit 6:4, 6:1 gegen Timofey Skatov aus Kasachstan durch.

Mehr Mühe hatte Zeppieri im zweiten Halbfinale mit dem an Position eins gesetzten Ungarn Zsombor Piros. Der Italiener musste den ersten Satz mit 2:6 abgeben, drehte dann aber auf und entschied die Durchgänge zwei und drei jeweils mit 6:3 für sich.

Zuvor hatten die Zuschauer am Märchenring den Auftritt von Yannick Hanfmann erlebt. Der Lokalmatador, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten bis auf Platz 45 der Weltrangliste katapultiert hatte, bestritt einen Schaukampf gegen den 19-jährigen Philip Florig.

Hanfmann erlebte zuletzt „viele Highlights“

Dass Hanfmann letztlich als Sieger aus dem Showmatch hervorging, war am Ende Nebensache. Hinterher sprach der 31-Jährige auch über seinen kometenhaften Aufstieg in diesem Jahr. „Das war sehr schnelllebig. Es sind so viele Highlights, die hintereinander passiert sind“, sagte Hanfmann und erklärte weiter: „Ich versuche das, so gut wie möglich zu genießen und das heute mit so vielen Leuten zu teilen hier in Rüppurr.“

Hanfmann hatte 2023 beim Turnier in Houston im April und zuletzt im Juni auf Mallorca jeweils das Halbfinale erreicht und war zudem in Rom und Santiago bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon scheiterte er Mitte der Woche in fünf Sätzen an Taylor Fritz aus den USA. „Das hat schon wehgetan und das musste ich ein bisschen verarbeiten, andererseits habe ich heute so viele positive Emotionen mitgenommen in Rüppurr“, meinte er.

Tennis Open Karlsruhe: Sandkaulen und Oberleitner holen Doppel-Titel

Für die kommenden Wochen hat sich der Karlsruher einiges vorgenommen. „Wenn ich an Gstaad und an Kitzbühel denken, das sind Bedingungen, die mir sehr liegen. Warum soll ich nicht sagen: Ich will da einen Turniertitel anpeilen“, betonte Hanfmann, der in der Jugend für den TC Rüppurr gespielt hatte.

Am Samstag, an dem rund 600 Zuschauer auf die Anlage kamen, stand neben Schaukampf und Halbfinal-Matches im Einzel auch das Doppel-Finale auf dem Programm.

Dieses gewannen Tim Sandkaulen aus Mönchengladbach und der Österreicher Neil Oberleitner klar. Ihre Kontrahenten Vit Kopriva aus Tschechien und Michail Pervolarakis aus Griechenland waren beim 1:6, 1:6 chancenlos.