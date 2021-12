Sportler des Jahres

Tennis-Star Zverev nach der Baden-Badener Sportlerwahl: „Ich will die Nummer eins werden“

Das gemischte Doppel, das am Montagabend die größte Beachtung fand in Baden-Badens Bénazet-Saal, bildeten Tennis-Spieler Alexander Zverev und seine Freundin Sophia Thomalla. Der „Sportler des Jahres“ kündigte an, auch in Deutschland künftig mehr Präsenz zu zeigen.