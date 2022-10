Tennisprofi Otte verpasst Viertelfinale in Florenz

Davis-Cup-Spieler Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Florenz das Viertelfinale verpasst.

Der 29-Jährige aus Köln verlor im Achtelfinale gegen den an Position eins gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 7:6, (7:2) und 2:6. Sein Auftaktmatch am Dienstag hatte der Weltranglisten-55., der nach einer Knie-Operation noch nicht wieder in Topform ist, gegen Marton Fucsovics aus Ungarn in drei Sätzen gewonnen. Beim mit 612 000 Euro dotieren Turnier in Florenz war Otte der einzige deutsche Teilnehmer.