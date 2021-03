Tischtennis-Bundesliga: ASV Grünwettersbach fehlt Quäntchen Glück für Überraschung

Die Enttäuschung über die auf dem Papier glatte 0:3-Niederlage zum Auftakt der Play-offs gegen den hoch favorisierten Rekordmeister Borussia Düsseldorf wich bei den Profis des Tischtennis-Bundesligisten ASV Grünwettersbach ziemlich schnell dem Zweckoptimismus. „Ob wir nun 0:3 verlieren oder knapper, ist egal beim Modus best of three“, sagte Dang Qiu.

Der deutsche Nationalspieler hatte sich ebenso wie Deni Kozul im Heimspiel erst nach fünf Sätzen geschlagen geben müssen. Weil also durchaus ein besseres Resultat möglich gewesen wäre, kündigte Trainer Joachim Sekinger für das Rückspiel am Samstag (19 Uhr) kämpferisch an: „Wir probieren in Düsseldorf wieder alles, denn wir wollen dieses dritte Spiel auf jeden Fall.“

Superstar Boll legt gegen Wang Xi vor

Die Chancen des krassen Außenseiters aus dem Karlsruher Bergdorf, die erste Teilnahme an den Play-offs in der Vereinsgeschichte zu veredeln, sind natürlich nicht größer geworden. Aber die Düsseldorfer sind gewarnt aufgrund der Gegenwehr, die die Grünwettersbacher im Vorfeld versprochen und am Sonntag auch geleistet hatten. „Der zweite Sieg will erst mal geholt sein. Das ist kein kleiner Schritt, sondern noch ein großer. Wir lassen uns von dem 3:0 nicht blenden“, sagte Timo Boll: „Zwei Spiele waren eng. Wenn eines davon verloren geht, kommen wir auch schon mal ins Grübeln.“

Der inzwischen 40 Jahre alte Superstar hatte alle Erwartungen erfüllt, indem er im Auftakteinzel dem auch schon 37-jährigen Wang Xi beim 3:0 keine Chance gelassen hatte. Dieses frühe Duell der Routiniers hatte der ASV eigentlich vermeiden wollen, weil Boll Wangs Angstgegner ist.

Bei der Aufstellung hatten die Düsseldorfer aber besser gepokert und Boll entgegen den Erwartungen des ASV nicht auf Position eins gesetzt. „Wang Xi war zu Beginn etwas verunsichert und musste viel riskieren. Davon habe ich profitiert“, meinte Boll. Schon nach 19 Minuten hatte der Hesse den Widerstand des Abwehrspezialisten gebrochen und die Gäste in Führung gebracht.

Qiu und Kozul erst im fünften Satz geschlagen

Dang Qiu war dann nahe dran, gegen Anton Källberg auszugleichen. Der 25-Jährige, der zur kommenden Saison zu den Borussen wechselt, hatte in seinem letzten Heimspiel für den ASV gegen den besten Spieler der Saison in den entscheidenden Phasen etwas Pech. „Ich hatte nicht das Quäntchen Glück, das ich gebraucht hätte“, sagte Qiu, der im fünften Satz einen 3:8-Rückstand egalisierte. Symptomatisch für die von Fortuna ungleich verteilte Gunst war der Matchball, als sein Ball von der Netzkante hinter die Tischplatte segelte zum 9:11 im fünften Satz.

„Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können“, meinte Dang Qiu - und diese Aussage traf auch für das Duell von Deni Kozul gegen Kristian Karlsson zu. Der 23 Jahre alte Slowene lag bereits mit 0:2-Sätzen hinten, ehe er den Weltklasse-Schweden ins Laufen brachte und zu Fehlern zwang. Kozul glich aus zum 2:2. Im fünften Durchgang wehrte der ASV-Profi sechs Matchbälle ab, ehe Karlsson den siebten zum 15:13 verwandelte.

ASV-Manager Martin Werner lobte insbesondere Kozuls Leistung und meinte: „Ich bin mit dem Auftritt der Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Es ist mit Sicherheit auch im Rückspiel was drin. Wir fahren erhobenen Hauptes nach Düsseldorf. “