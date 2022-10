Titelverteidiger Italien in EM-Qualifikation gegen England

In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kommt es zur Neuauflage des EM-Endspiels von 2021.

Titelverteidiger Italien und der EM-Zweite England treffen in der Gruppe C aufeinander. Das ergab die Auslosung in der Frankfurter Festhalle. Die DFB-Auswahl ist als Gastgeber des Turniers vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 bereits qualifiziert.

Auch in der Gruppe B kommt es zum Duell zweier Topteams. Dort bekommt es Weltmeister Frankreich mit den Niederlanden zu tun. Schwere Gegner erwischte Österreich. Das Team von Trainer Ralf Rangnick muss in der Gruppe F unter anderem gegen Belgien und Schweden ran. Etwas mehr Glück hatte Stefan Kuntz mit der Türkei. Stärkste Rivalen in der Gruppe D sind Kroatien und Wales.

Da Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von der Europäischen Fußball-Union für das Turnier ausgeschlossen wurde, kämpfen insgesamt 53 Nationalteams um die 23 freien Startplätze. Die jeweils ersten beiden Mannschaften der zehn Qualifikationsgruppen ergattern ein EM-Ticket. Die restlichen drei Teilnehmer werden in den Play-offs ermittelt.

Das Eröffnungsspiel der Endrunde steigt in München, das Finale in Berlin. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.