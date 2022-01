Tournee-Finale: Kobayashi gewinnt Qualifikation

Topfavorit Ryoyu Kobayashi hat die Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen.

Der Skispringer aus Japan setzte sich mit einem Sprung auf 137,5 Meter vor Markus Eisenbichler und dem Norweger Marius Lindvik durch. Aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher qualifizierten sich alle sieben Athleten für den Wettkampf am späten Nachmittag. Neben Eisenbichler sind auch Karl Geiger, Severin Freund, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid ab 17.30 Uhr (ARD und Eurosport) dabei.

Im Wettkampf hat Kobayashi die Chance, die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen und dabei Historisches zu schaffen. Der 25-Jährige könnte als erster Springer zum zweiten Mal alle vier Wettbewerbe einer Tournee gewinnen. Nach Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und bei der dritten Tournee-Station, die wetterbedingt auch in Bischofshofen ausgetragen wurde, führt Kobayashi die Gesamtwertung souverän an. Als bester Deutscher liegt Eisenbichler auf Rang vier. Geiger, der in der Qualifikation nur 37. wurde, ist knapp dahinter Fünfter.