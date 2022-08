Turnerinnen Seitz und Malewski gewinnen überraschend Titel

Elisabeth Seitz hat zum Abschluss der Frauen-Wettbewerbe bei den Turn-Europameisterschaften in München überraschend den Titel am Stufenbarren gewonnen. Für eine noch größere Überraschung sorgte danach Emma Malewski. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin gewann am Schwebebalken die Goldmedaille.

Die deutsche Rekordmeisterin Seitz bekam im Finale der besten Acht 14,433 Punkte für ihre Übung. Damit verwies die Stuttgarterin Alice D'Amato aus Italien um 0,033 Punkte auf Platz zwei. Dritte wurde Lorette Charpy aus Frankreich. Die 33 Jahre alte Kim Bui aus Stuttgart verabschiedete sich als Fünfte von der Turn-Bühne. „Gold ist einfach unglaublich“, sagte Europameisterin Seitz über das Hallen-Mikrofon.

Mit 13,466 Punkten verwies Malewski die Britin Ondine Achampong auf Platz zwei, die für ihre Übung 13,400 Zähler erhielt. Dritte wurde die punktgleiche Carolann Heduit aus Frankreich. Die WM-Zweite Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) belegte mit 13,200 Punkten den fünften Platz.