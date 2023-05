Gerade ein einziges Rennen hatte der vier Jahre alte Calif bis zum Donnerstag gewonnen, das war im vergangenen Jahr eine eher bescheidene Angelegenheit gegen nur vier Gegner in Krefeld. So gehörte der Hengst in der Kronimus Badener Meile, dem Hauptereignis am Donnerstag beim Frühjahrs-Meeting in Iffezheim auch nicht unbedingt zur engeren Favoritengruppe, trotz einiger guter Platzierungen in der Vergangenheit. Doch das hinderte ihn nicht an einem völlig souveränen Sieg.

Calif rollte das Feld von hinten auf

Jockey Adrie de Vries hatte sich das alles von hinten angeschaut, ließ sein Pferd zunächst an letzter Stelle galoppieren, schoss dann in der Zielgeraden nur so durch das Feld. „Er war hinten richtig relaxed, konnte schön galoppieren und das zu Anfang sehr schnelle Tempo spielte ihm dann schon in die Karten”, meinte der Reiter.

Trainer Peter Schiergen war nicht angereist, nach einer Augenoperation war er in Köln geblieben. Er kommt erst am Wochenende nach Baden-Baden. Für Besitzer Moritz Becher, Immobilienunternehmer aus Hamburg, war es der erste Gruppe-Sieg.

Noch kurz vor dem Rennen, als Calif an der Wettbörse noch relativ hoch stand, setzte er auf sein Pferd einhundert Euro auf Sieg. „Wir wollten ja nicht letzter Außenseiter sein”, meinte er. Immerhin 700 Euro betrug die Auszahlung - und 32.000 Euro die Siegprämie.

Der rot-weiße Dress seines Stalles Hanse ist nicht nur in Iffezheim bestens bekannt: 1989 und 1990 gewann in diesen Farben Mondrian den Großen Preis von Baden, Mitbesitzer war Moritz Bechers Onkel Michael.

Bazire wird gesperrt

Hinter Calif belegte Parol den zweiten Platz, vor der aus Frankreich angereisten Nano Nagle, doch für deren Reiter Pierre Bazire gab es noch ein Nachspiel bei den Turf-Schiedsrichtern. Da er im Sattel der Stute den Viertplatzierten Aemilianus gestört hatte, wurde sie disqualifiziert und hinter diesen zurückgesetzt. Bazire wurde zusätzlich für einen Renntag gesperrt.

Für das Laufen habe ich wirklich keine Erklärung. Sibylle Vogt, Reiterin von Favorit Western Soldier

Der Favorit des Rennens, der ebenfalls aus dem Stall von Peter Schiergen angereiste Western Soldier, kam nur auf den fünften Platz, was bei Reiterin Sibylle Vogt für eine gewisse Sprachlosigkeit sorgte. „Für das Laufen habe ich wirklich keine Erklärung”, war ihr lakonischer Kommentar.

Es war ein echtes Rennfest in Iffezheim, denn fast 13.000 Zuschauer sorgten bei entsprechendem Wetter am Himmelfahrtstag für erstklassigen Besuch auf der Rennbahn und dementsprechenden Wettumsatz. 640.784 Euro flossen durch die Wettkassen, in diesem Jahr der höchste Umsatz überhaupt auf einer deutschen Rennbahn, ein Plus von acht Prozent gegenüber dem korrespondierenden Tag des Vorjahres.

Heimsieg für Kolossal

Einen Heimsieg gab es auch noch zu feiern, im ersten wichtigen Rennen des Frühjahrs-Meetings: Wie im vergangenen Jahr holte sich Kolossal, die Carmen Bocskai in Iffezheim für den Mannheimer Juwelier Hans-Dieter Wüst trainiert, den Preis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie und wie vor zwölf Monaten saß der Franzose Mickael Forest im Sattel.

Nur zweimal war sie nach ihrem Treffer anschließend gelaufen, „sie hatte viele Probleme, auch in diesem Frühjahr, deshalb ist sie jetzt auch das erste Mal in dieser Saison gestartet”, erklärte Bocskai.

Es war ein taktisches Rennen, das Forest von der Spitze aus bestens eingeteilt hatte. Eingangs der Zielgerade konnte Kolossal, eine fünf Jahre alte Stute, dann entscheidend beschleunigen, der Angriff der favorisierten Französin Greym lief ins Leere.