Varfolomeev gewinnt EM-Gold in Rhythmischer Sportgymnastik

Darja Varfolomeev aus Schmiden hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik ihren ersten EM-Titel gewonnen. Die 16-Jährige gewann in Aserbaidschans Hauptstadt Baku die Entscheidung mit dem Band.

Mit 32,250 Punkten setzte sich die gebürtige Russin deutlich vor Ewa Brezaliewa aus Bulgarien (31,600) und deren Landsfrau Stiliana Nikolowa (31,550) durch. Bei den Europameisterschaften 2022 in Tel Aviv hatte Varfolomeev sowohl mit den Keulen als auch mit dem Ball jeweils Bronze geholt.

Varfolomeev hatte im vergangenen Jahr in Sofia mit WM-Gold mit den Keulen für den seit Jahren größten Erfolg für den Deutschen Turner-Bund (DTB) in der Rhythmischen Sportgymnastik gesorgt. In Baku konnte sie im Finale mit den Keulen nicht daran anknüpfen und belegte ebenso wie im Endkampf mit dem Ball den fünften Rang. In der Qualifikation mit den Keulen war Varfolomeev noch die Beste gewesen. Zuvor war die 16-Jährige im Mehrkampf als Vierte knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt.