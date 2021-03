VfB-Profi Mangala trainiert nach Muskelfaserriss individuell

Nachdem er sich vor zwei Wochen im Spiel gegen Hoffenheim am Oberschenkel verletzt hatte, hat Mittelfeldspieler Orel Mangala nun wieder das Individualtraining beim VfB Stuttgart aufgenommen.

Mittelfeldspieler Orel Mangala hat nach seinem Muskelfaserriss das Individualtraining beim VfB Stuttgart aufgenommen. Bei bestem Frühlingswetter absolvierte der 23-Jährige am Dienstag unter anderem Lauf- und Passübungen. Der Belgier hatte sich im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) vor gut zwei Wochen am Oberschenkel verletzt und war vorzeitig ausgewechselt worden. Ob er VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schon am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Werder Bremen wieder zur Verfügung steht, ist unklar.