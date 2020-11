Der VFB Stuttgart will trotz der drohenden Insolvenz seines ehemaligen Technik-Dienstleisters, seine finanziellen Ansprüche rechtlich durchzusetzen. Die Durchführung von zwei Mitgliederversammlungen in einem Jahr hat den Verein wirtschaftlich getroffen.

Im Streit um die abgebrochene Mitgliederversammlung will der VfB Stuttgart seine finanziellen Ansprüche trotz der Insolvenz der verklagten IT-Firma durchsetzen. Der eingetragene Verein hat für 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 892 000 Euro zu verzeichnen, wie Präsident Claus Vogt am Mittwoch in einer Video-Botschaft mitteilte.

Wirtschaftlich hat uns die Durchführung von zwei Mitgliederversammlungen in einem Jahr hart getroffen Claus Vogt

Wie der 51-Jährige mitteilte, wolle der VFB daher seine finanziellen Ansprüche gegen den damaligen Technik-Dienstleister, der für das Abstimmungsverfahren zuständig und verantwortlich war, „trotz dessen Insolvenz rechtlich versuchen durchzusetzen“.

Die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten vor knapp eineinhalb Jahren war wegen technischer Probleme abgebrochen worden. Die Mitglieder hatten sich nicht in das WLAN des Stadions einloggen und daher nicht an den vorgesehenen Abstimmungen teilnehmen können. Anschließend führte der heutige Fußball-Bundesligist im Dezember 2019 eine weitere Mitgliederversammlung durch, auf der Vogt zum Nachfolger des zurückgetretenen Wolfgang Dietrich gewählt wurde.

Auch für dieses Jahr kündigte Vogt den Mitgliedern wirtschaftliche Rückschläge an: „Es werden für uns alle die Folgen und die Auswirkungen der Pandemie spürbar sein und bleiben.“