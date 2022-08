Vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga: Wie langweilig wird es?

Zwangsläufig. Im Tabellenkeller dürfte es wieder eng zugehen. Schalke und Bremen haben ihren Absturz hinter sich und kehrten dennoch nicht als selbstverständliche Konstanten in das Oberhaus zurück. Sie werden allerdings mehr sportliche Power an den Tag legen können, als dies die Absteiger aus Fürth und Bielefeld in der vergangenen Saison konnten. Von der Papierform her würde es nicht überraschen, kämen der FC Augsburg und der VfL Bochum in Bedrängnis. Der VfB Stuttgart und Hertha BSC sind auch eher in den Tabellenregionen zu erwarten, in denen es ums Ganze geht.