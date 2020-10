Waldhof Mannheim gibt Stadion-Catering an Bedürftige aus

Da der SV Waldhof Mannheim kurzfristig auf Besucher verzichten muss, gibt der Verein sein bereits vorbereitetes Business Catering an Bedürftige aus.

Da zum Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den FC Hansa Rostock am Dienstag kurzfristig keine Zuschauer zugelassen sind, lädt der Fußball-Drittligist alle Bedürftigen für diesen Mittwoch (12.00 bis 15.30 Uhr) hinter die Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions ein.

Wie der Verein auf seiner Internetseite bekannt gibt, können Bedürftige sich dort das Essen abholen. Auf der Speisekarte stehen Rost- und Kammbraten mit Butterspätzle, Salzkartoffeln und Wurzelgemüse sowie Champignon- und Zwiebelbratensoße. Außerdem gibt es ein Salatbuffet und zum Nachtisch Obstsalat und Schokocreme.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte der SV Waldhof Mannheim denen helfen, die mit der derzeitigen Situation besonders zu kämpfen haben“, so der Verein in seiner Mitteilung.