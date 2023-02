Wechsel von Basketball-Star Irving zu Mavericks perfekt

Die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben die spektakuläre Neuverpflichtung von Kyrie Irving offiziell kommuniziert.

Die Texaner holen den Top-Star in einem Tauschgeschäft an die Seite ihres Anführers Luka Doncic. Der 30 Jahre alte Irving von den Brooklyn Nets hatte zuletzt laut Medien einen Wechsel zu einem anderen Team gefordert. Bei den Mavericks spielt Irving zukünftig mit der Nummer 2.

Der Aufbauspieler läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James. Die Wechselfrist für Trades endet in der NBA am kommenden Donnerstag.

In dem Tauschgeschäft geben die Mavericks Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und zukünftige Auswahlmöglichkeiten bei der Talenteziehung Draft ab. Das frühere Team von Legende Dirk Nowitzki bekommt im Gegenzug neben Irving auch Markieff Morris.