Wellinger bei Neujahrsspringen zur Halbzeit Vierter

Andreas Wellinger macht da weiter, wo er in Oberstdorf aufgehört hat. Der Olympiasieger aus Bayern liegt nur knapp hinter einem Trio.

Skispringer Andreas Wellinger ist beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee auf Kurs. Der 28 Jahre alte Bayer sprang 138 Meter und belegt damit zur Halbzeit den vierten Rang.

Nur sein Rivale Ryoyu Kobayashi (137 Meter) aus Japan, der Österreicher Jan Hörl (140 Meter) und Sloweniens Anze Lanisek (136 Meter) waren im ersten Durchgang auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen punktemäßig etwas besser als Wellinger. Die Abstände waren extrem gering.

Auch Stephan Leyhe schaffte es als Siebter zunächst unter die besten Zehn. Den Auftakt in Oberstdorf am Freitag hatte Wellinger vor Kobayashi und dem Österreicher Stefan Kraft gewonnen. Der 28 Jahre alte Bayer peilt den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 22 Jahren an.