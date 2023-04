Wieder Sturzpech: Sagan muss auch Paris-Roubaix aufgeben

Auf seiner Abschiedstournee durch die Klassiker wird der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan weiter vom Pech verfolgt.

Der frühere Profi des deutschen Teams Bora-hansgrohe musste bei Paris-Roubaix schon nach den ersten Kopfsteinpflasterpassagen verletzt aufgeben. Sagan war im ersten Abschnitt nach gut 95 Kilometern zu Fall gekommen. Der Slowake hatte Paris-Roubaix 2018 gewonnen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der 33-Jährige die Flandern-Rundfahrt vorzeitig beenden müssen. Sagan war in einen Massensturz verwickelt, den der später disqualifizierte Pole Filip Maciejuk durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst hatte. Sagan beendet Ende des Jahres seine Laufbahn auf der Straße. Der Slowake will im kommenden Jahr zum Abschluss der Karriere im Mountainbike-Rennen der Olympischen Spiele von Paris antreten.