WM-Spielplan: Alle Ergebnisse, alle Spiele im Live-Ticker

Bereits im Vorfeld sorgte die umstrittene Fußball-WM in Katar für Diskussionen. Viele Fußball-Fans wollen die Winter-WM in der Wüste boykottieren, andere Sportfans dagegen trennen zwischen der Menschenrecht- und Klimadebatte sowie dem Sportereignis.

Am 20. November wird das Turnier eröffnet. Gut vier Wochen später, am 18. Dezember, steigt das Finale. Acht Stadien erwarten die Teams in dem Golfstaat. Insgesamt 64 Spiele werden in nur 29 Tagen absolviert.

