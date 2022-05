Liqui Moly Open

WTA-Turnier in Karlsruhe: Friedsam nach überzeugender Doppelschicht im Halbfinale

Anna-Lena Friedsam aus Neuwied bewährte sich am Viertelfinal-Tag der Liqui Moly Open in Karlsruhe als Marathon-Frau. Nachdem sie ihr am Vorabend abgebrochenes Achtelfinalmatch gegen die top-gesetzte Alison van Uytvanck erfolgreich fortgeführt hatte, setzte sie sich Stunden später beim WTA-Turnier auf der Anlage des TC Rüppurr auch gegen Dalma Galfi durch. Das Halbfinale verspricht Weltklassetennis.