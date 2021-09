WTA-Turnier in Karlsruhe: Kurzschläferin Sherif schlägt sich durch und feiert fast perfekten Sonntag

Drei Matches an einem Tag? Für Mayar Sherif kein Problem. Die Ägypterin schnappte sich bei den Liqui Moly Open den Titel. Zum perfekten Sonntag reichte es allerdings nicht ganz.

Am Ende fehlten Mayar Sherif ganz drei Punkte zum perfekten Sonntag. Das Finale der Doppel-Konkurrenz verlor die Ägypterin am Nachmittag an der Seite der Polin Katarzyna Piter im Matchtiebreak: 7:10. Sherif konnte es allerdings verschmerzen, dass die Rumänin Irina Bara und Ekaterine Gorgodze aus Georgien auf der Anlage des TC Rüppurr knapp die Nase vorn hatten.

Schließlich hatte die 25-Jährige rund drei Stunden zuvor den bislang größten Erfolg ihrer Tenniskarriere gefeiert. Das 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Martina Trevisan hatte Sherif den ersten WTA-Titel ihrer Laufbahn eingebracht. Und nicht zuletzt im Endspiel war deutlich geworden, dass die mit 125.000 Dollar dotierten Liqui Moly Open eine verdiente Siegerin gefunden hatten.

„Ich bin so glücklich hier im Finale gestanden zu haben und natürlich auch mit meinem Auftritt heute“, sagte Sherif nach dem Endspiel, das 350 Zuschauer verfolgt hatten. Dieses hatte sie zwar über weite Strecken dominiert, es war aber keineswegs so einseitig verlaufen, wie es das Ergebnis vermutet lässt.