Wurfstarker Neuzugang bei den Rhein-Neckar Löwen

Zum zweiten Auswärtsspiel der Saison sind die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag beim TSV Hannover-Burgdorf zu Gast. Spielbeginn in der ZAG-Arena ist um 17 Uhr. „Das wird ein sehr schweres Auswärtsspiel“, warnt Löwen-Trainer Sebastian Hinze vor den Gastgebern, die mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Saison gestartet sind.

Rhein-Neckar Löwen vor schwerem Auswärtsspiel in Hannover

Wenn die Löwen am Samstag in Richtung Hannover aufbrechen, sitzt ein neues Gesicht mit im Bus. Der Däne Andreas Holst Jensen soll die Verletzungsprobleme in Rückraum und Abwehr gleichermaßen lösen. „Unsere Spielidee ist, dass wir ohne Abwehr-Angriff-Wechsel auskommen“, erklärte Hinze. Durch die Verletzungen von Olle Forsell Schefvert und Halil Jaganjac fehlte es hier an Alternativen. Jensen soll diese Probleme bis zum Jahresende überbrücken.

„Er kann auf drei oder vier decken und hilft uns auch im Spiel nach vorne“, so der Trainer über seinen Neuzugang. Außerdem werde durch die Neuverpflichtung die Trainingsqualität hochgehalten, „und ich hoffe, dass er uns auch im Spiel schon punktuell weiterhilft.“ Vielleicht sogar schon am Sonntag.

Jon Lindenchrone Andersen freut sich auf alle Fälle schon auf seinen Landsmann, kennt ihn aus gemeinsamen Tagen: „Er ist wurfstark, spielt clever, ist gut in der Abwehr und bringt Flow in die erste und zweite Welle“, charakterisierte er den Neuzugang, mit dem die Löwen am Sonntag ihren ersten Saisonsieg anpeilen wollen. „Er war bis Ende Dezember unsere Wunschlösung“, sagte Hinze, der hofft, dass bis dahin alle Langzeitverletzten wieder mit von der Partie sind.