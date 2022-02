ATP-Turnier in Mexiko

Wutausbruch nach Doppel-Pleite: Zverev disqualifiziert

Für Tennisstar Alexander Zverev ist das Turnier in Acapulco vorzeitig zu Ende. Nach einem Wutausbruch wird er disqualifiziert. Doch was hat den Olympiasieger nur so auf die Palme gebracht?