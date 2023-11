Zverev vor ATP-Saisonfinale Weltranglistenachter

Dass er in seiner Comeback-Saison für die ATP Finals qualifiziert ist, ist für Alexander Zverev ein Erfolg. In der Weltrangliste rückt er vor dem Saisonabschluss vor.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich vor dem ATP-Saisonfinale in der Weltrangliste um einen Rang auf Platz acht verbessert. Das geht aus dem neuen am Montag veröffentlichten Ranking hervor.

In seiner Comeback-Saison nach seiner schweren Fußverletzung war Zverev zwischenzeitlich aus den Top 20 gefallen und ist seit Mitte September zurück in den Top Ten. Trotz seines Ausscheidens im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris in der vergangenen Woche ist der Hamburger für die ATP Finals qualifiziert, an denen vom 12. bis 19. November in Turin die acht besten Tennisprofis dieser Saison teilnehmen.

Angeführt wird die Weltrangliste weiterhin vom serbischen Topstar Novak Djokovic, der am Sonntag in Paris seinen 40. Titel der Masters-1000-Kategorie feierte. Zweiter ist der Spanier Carlos Alcaraz.