Teilnahmebedingungen art Karlsruhe-Gewinnspiel

1 Gewinnspiel

Das Gewinnspiel „art Karlsruhe“ Karten zu gewinnen, wird veranstaltet von den Badischen Neuesten Nachrichten (im weiteren BNN genannt), Linkenheimer Landstraße 133, 76149 Karlsruhe.

1.1 Der Wettbewerb wird veranstaltet im Zeitraum vom 16.02.2018 bis 18.02.2018. Teilnahmeschluss ist der 18.02.2018 um 23.59 Uhr.

1.2 Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Kaufverpflichtung gekoppelt.

1.3 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram und Twitter und wird in keiner Weise von Facebook, Instagram oder Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der bereitgestellten Informationen ist weder Facebook, Instagram oder Twitter, sondern die BNN.

2 Teilnahme

2.1 Teilnahmeberechtigt sind weibliche/männliche natürliche Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Badische Neueste Nachrichten GmbH und deren Angehörige.

2.2 Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter oder sonstige Manipulationen ist nicht gestattet. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die BNN das Recht vor, den/die TeilnehmerIn vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

2.3 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel muss der/die TeilnehmerIn die Aufgabe im Postingtext erfüllen („Mit wem besucht Ihr die „art“?“) und unter dem Post auf Facebook entsprechend mit einer Antwort kommentieren.

2.3 Mehrere Kommentare werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Kommentare, die gegen die Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Dieser Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.

3 Ermittlung der Gewinner

3.1 Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Der/die GewinnerIn wird nach Ablauf der Teilnahmefrist unter allen Teilnehmern ausgelost.

3.2 Der/die Gewinner werden via Kommentar mit Verlinkung auf dem entsprechenden Social Medie Kanälen benachrichtigt und gebeten ihre Kontaktdaten (Vorname, Nachname) in einer privaten Nachricht an die BNN zu senden. Alle Gewinner können auf den Social Media Kanälen von BNN namentlich in Form von facebook Name, Vorname oder Vor- und Nachname je plus Wohnort veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der/die TeilnehmerIn ausdrücklich einverstanden.

3.3 Sollte sich der/die GewinnerIn nicht innerhalb von 24 Stunden rückmelden, verfällt der Gewinn und sofern für den Versand noch genügend Zeit bleibt, wird ein Ersatzgewinner ermittelt.

4 Preise

4.1 Unter sämtlichen TeilnehmerInnen vier mal je zwei art-Karten verlost. Die Karten werden per Post an den Gewinner versendet. Hierzu kontaktiert die BNN den Gewinner. Der Gewinner muss für den Versand seine Adresse zur Verfügung vorstellen.

4.2 Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierten Gegenständen sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o.Ä. bestehen. Die BNN kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

4.3 Die BNN behält sich das Recht vor, zwecks Teilnehmeranreize weitere Preisausschüttungen vorzunehmen.

4.4 Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.

5 Datenschutz

5.1 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die TeilnehmerIn ausdrücklich damit einverstanden, dass die BNN seine/ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung erfasst, speichert und nutzt und hierfür, sofern erforderlich, an Dritte weiterleitet.

5.2 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r TeilnehmerIn Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Zur Ausübung dieser Rechte kann eine E-Mail an digital@bnn.de gesendet werden, so dass der/die TeilnehmerIn von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück treten kann.

6 Haftungsbeschränkung

6.1 BNN haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von BNN, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, zum Zeitpunkt der Nutzung der Website vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für von BNN, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

6.2 Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder 6Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.

7 Sonstige

7.1 Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

7.2 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

7.3 Die BNN behält sich vor, die auf dieser Website enthaltenen Inhalte und Informationen sowie diese Teilnahmebedingungen an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen.

7.4 Die BNN behält sich vor, den Wettbewerb bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Anwendung) zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen.

7.5 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 31.01.2018