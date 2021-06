Baggersee und Badespaß

Wer sich im Sommer abkühlen möchte, hat im Gebiet rund um Karlsruhe, Bruchsal, Rastatt, Bühl und Achern eine große Auswahl an Badeseen – frei zugängliche Baggerseen sowie kontrollierte Seen. Welche Baggerseen gibt es? Was muss man über sie wissen und welche sind an heißen Tagen Besuchermagnet schlechthin?